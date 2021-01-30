Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'de otobüsün arkasına takılan patenli çocuklar, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli'de kimliği belirsiz patenli 7 çocuk, halk otobüsünün duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocukları fark etmeyen otobüs şoförü hareket etti. Yaklaşık 40 kilometre hızla ilerleyen otobüsün arkasına takılan patenci çocuklar, otobüsle birlikte bir sonraki durağa kadar ilerledi. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otobüsün arkasına yan yana sıralanan çocukların salgın döneminde maskesiz, sosyal mesafesiz tehlikeli yolculuğu trafikte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.