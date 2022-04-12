Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

12.04.2022 09:21

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobile asılan patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobile asılan patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İpekyolu ilçesinde bulunan Maraş Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 3 çocuk, ayaklarındaki patenleriyle hareket halindeki otomobilin yan tarafına asıldı. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir vatandaş ise bu tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde otomobile tutunan çocuklar, görenleri de korkutarak trafikteki sürücüleri de zor durumda bıraktı. Kazaya davetiye çıkartan çocuklar, canlarını adeta hiçe saydı. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

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Kahramanmaraş, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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