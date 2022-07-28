Patenli gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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Patenli gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada

28.07.2022 02:52

Patenli gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada Tekirdağ Çorlu'da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Patenli gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı patenle yolculuk eden genç, Bağlariçi 3. Sokak'tan Şinasi Kurşun 14. Sokak istikametine seyreden otomobile çarptı.

Talihsiz kaza sonrası yol kenarına savrulan patenci gencin olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patenli gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patenli gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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