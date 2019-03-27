Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu
56 dakika önce
İZMİR'de hızla ilerleyen bir kurye motosikletinin arkasına tutunup, tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, görenleri korkuttu.
İZMİR'de hızla ilerleyen bir kurye motosikletinin arkasına tutunup, tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, görenleri korkuttu.
Yeşildere Caddesi'nde, hızla giden bir kurye motosikletinin arka tarafına iki eliyle tutunup yolculuk yapan patenli genç, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçların sürücülerini tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü ise, arkasına takılan genci uyarmayarak yoluna devam etti.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:50 Kaynak: DHA
Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı
Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi
Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu