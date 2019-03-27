Son Dakika Haberleri: Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu

Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu

56 dakika önce

İZMİR'de hızla ilerleyen bir kurye motosikletinin arkasına tutunup, tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, görenleri korkuttu.

Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
İZMİR'de hızla ilerleyen bir kurye motosikletinin arkasına tutunup, tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, görenleri korkuttu.

Yeşildere Caddesi'nde, hızla giden bir kurye motosikletinin arka tarafına iki eliyle tutunup yolculuk yapan patenli genç, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçların sürücülerini tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü ise, arkasına takılan genci uyarmayarak yoluna devam etti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:50 Kaynak: DHA

Yeşildere, İzmir, Güncel
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