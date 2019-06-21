Son Dakika Haberleri: Patenli gencin tehlikeli yolculuğu
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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

58 dakika önce

Diyarbakır'da bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu, System.String[]
Diyarbakır'da bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde paten süren bir genç, otomobilin arkasına tutunarak kilometrelerce ilerledi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerleyen patenli genç, bir süre sonra tutunduğu aracı bırakıp yolun sağ tarafına geçti. Tehlikeli anları arkada ilerleyen bir yolcu cep telefonu ile görüntüledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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