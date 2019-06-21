Patenli gencin tehlikeli yolculuğu
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Diyarbakır'da bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
'da bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu. Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde Kayapınar
ilçesi Diclekent semtinde paten süren bir genç, otomobilin arkasına tutunarak kilometrelerce ilerledi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerleyen patenli genç, bir süre sonra tutunduğu aracı bırakıp yolun sağ tarafına geçti. Tehlikeli anları arkada ilerleyen bir yolcu cep telefonu ile görüntüledi.
(Rıdvan Kılıç - Yakup Ermiş/İHA)
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