Patenli gencin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patenli gencin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte hareket halindeki farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu tepki topladı.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte hareket halindeki farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu tepki topladı.


Fethiye'de trafikte seyir halindeki olan farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli bir gencin seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu metrelerce sürdürüyor.


Kazaya davetiye çıkaran patenli genç seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, aniden karşı şeride geçerek gözden kayboluyor. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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