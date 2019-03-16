Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Pendik'te patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti.
Pendik
'te patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Görenlerin yüreğini ağzına getiren genç, yoldaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pendik Kurtköy
'de patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan genç, adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra otobüsü bırakan genç, rahat tavırlar sergileyerek oradan uzaklaştı O anlar, otobüsün arkasından aracıyla seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılmış yolculuk ediyor. Bir süre sonra otobüsü bırakıp oradan uzaklaşıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:18 Kaynak: İHA
Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti
Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
Üniversite Kantininde Gerginlik! Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu
Son Dakika! Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız