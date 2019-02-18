Patenli Gençler Canlarını Hiçe Saydı
1 saat önce
Ankara Keçiören'de Fatih Caddesi'nde traktörün arkasına takılan iki patenli genç canlarını hiçe saydı.
Ankara Keçiören
'de Fatih
Caddesi'nde traktörün arkasına takılan iki patenli genç canlarını hiçe saydı.
Başkentte patenli gençlerin, seyir halindeki traktörün arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkardı. Yaşananlar saniye saniye vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde yaşanan tehlikeli yolculukta, patenli iki gencin bir traktörün arkasına tutunarak gittikleri görüldü. Bir anlık dalgınlık sonucu ciddi yaralanmalara ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli yolcuğa gençlerin aldırış etmediği gözlendi. Patenli gençleri yine aynı caddede bulunan başka bir araçtaki vatandaş kameraya aldı. Patenli gençler, kırmızı ışıkta duran traktörde sürücünün yanında oturan kişiye gidecekleri yönü gösterdi, vatandaş da gösterdikleri tarafa gitmeyecekleri yönünde işaret yaptı. Gençler tutundukları traktörden ayrılarak belirledikleri istikamette yol aldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:44 Kaynak: İHA
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