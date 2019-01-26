Patenli Gençler, Kazaya Davetiye Çıkardı

Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarırken, yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonuna kaydedildi.

Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarırken, yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonuna kaydedildi.



Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi tehlikeli anlara neden oldu. Özgürlük Bulvarı'nda yemek siparişi dağıtan kurye motosikletinin arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan gençler trafiği tehlikeye düşürdü. Patenli gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor

Lionel Messi'den Emiliano Sala Çağrısı

Antalya'da Denizde Çıkan Hortum, Cep Telefonu Kamerasıyla Saniye Saniye Görüntülendi