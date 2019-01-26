Patenli Gençler, Kazaya Davetiye Çıkardı
44 dakika önce
Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarırken, yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonuna kaydedildi.
Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarırken, yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonuna kaydedildi.
Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi tehlikeli anlara neden oldu. Özgürlük Bulvarı'nda yemek siparişi dağıtan kurye motosikletinin arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan gençler trafiği tehlikeye düşürdü. Patenli gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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