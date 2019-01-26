Son Dakika Haberleri: Patenli Gençler, Kazaya Davetiye Çıkardı

Patenli Gençler, Kazaya Davetiye Çıkardı

44 dakika önce

Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarırken, yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonuna kaydedildi.

Patenli Gençler, Kazaya Davetiye Çıkardı, System.String[]
Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkarırken, yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonuna kaydedildi.

Batman'da patenli gençlerin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi tehlikeli anlara neden oldu. Özgürlük Bulvarı'nda yemek siparişi dağıtan kurye motosikletinin arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan gençler trafiği tehlikeye düşürdü. Patenli gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor

Lionel Messi'den Emiliano Sala Çağrısı Antalya'da Denizde Çıkan Hortum, Cep Telefonu Kamerasıyla Saniye Saniye Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:10:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patenli Gençler, Kazaya Davetiye Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]