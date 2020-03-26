Son Dakika › 3. Sayfa › Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu - Son Dakika
Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu
7 saat önce
Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu.
Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu. Bu anlar araçta bulunun yolcu tarafından kaydedildi.
Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı