Son Dakika › Güncel › Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu - Son Dakika
Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu
6 saat önce
Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu.
Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu. Bu anlar araçta bulunun yolcu tarafından kaydedildi.
Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
(Murat Başal/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü