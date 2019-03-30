Patenli Gençler, Trafikte Ölüme Davetiye Çıkarttı
25 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, ölüme davetiye çıkarttı.
Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, ölüme davetiye çıkarttı. Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, duruma tepki gösterdi.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına tutunan 2 patenli genç, araçların arasında canlarını hiçe sayarak yüzlerce metre, kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençleri gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay anını saniye saniye kaydeden bir vatandaş, duruma tepki göstererek, "Yeni nesil bu şekilde. Kendi hayatını düşünmüyorlar" dedi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde 2 gencin kamyonetin arkasına tutunarak, yolculuk ettikleri görünüyor. Bir süre trafikte araçların arasında ilerleyen gençlerin tutundukları kamyonetin farklı bir güzergaha dönmesi sonrasında kamyoneti bıraktığı görülüyor. O anları kaydeden vatandaş da olaya tepki gösteriyor. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:05 Kaynak: İHA
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