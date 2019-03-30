Son Dakika Haberleri: Patenli Gençler Trafikte Ölüme Davetiye Çıkarttı

Patenli Gençler Trafikte Ölüme Davetiye Çıkarttı

57 dakika önce

Patenli gençler trafikte ölüme davetiye çıkarttı Olayı telefonla görüntüleyen vatandaş, duruma tepki gösterdiKOCAELİ - Kocaeli'nin darıca ilçesinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, ölüme davetiye çıkarttı.

Patenli gençler trafikte ölüme davetiye çıkarttı
Olayı telefonla görüntüleyen vatandaş, duruma tepki gösterdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin darıca ilçesinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, ölüme davetiye çıkarttı. Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, duruma tepki gösterdi.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına tutunan 2 patenli genç, araçların arasında canlarını hiçe sayarak yüzlerce metre, kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençleri gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anını saniye saniye kaydeden bir vatandaş, duruma tepki göstererek, "Yeni nesil bu şekilde. Kendi hayatını düşünmüyorlar" dedi.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 2 gencin kamyonetin arkasına tutunarak, yolculuk ettikleri görünüyor. Bir süre trafikte araçların arasında ilerleyen gençler, tutundukları kamyoneti farklı bir güzergaha dönmesi sonrasında bıraktıkları görülüyor. O anları kaydeden vatandaş ise olaya tepki gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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