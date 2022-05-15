Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı - Son Dakika
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Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı

15.05.2022 11:21

- Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki patenli genç, ticari taksi arkasına tutunup yoğun trafikte hayatlarını tehlikeye attı.

- Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki patenli genç, ticari taksi arkasına tutunup yoğun trafikte hayatlarını tehlikeye attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasın yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Ekinciler Caddesi üzerinde iki patenli genç, seyir halinde olan taksinin arkasına asılıp tehlikeli yolculuk yaptı. Yoğun trafiğe aldırış etmeyen gençler, tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı
Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı
Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı
Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı - Son Dakika


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