Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir taksiye tutunmuş 9 patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Trafiğin yoğun olduğu anda çekilen görüntülerde, taksinin yanlarına ve arkasına tutunan 9 genç, uzun süre hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan bir yolculuk yaptı. Patenli gençlerin o anlarını görüntüleyen Antalya Halkevleri Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı sahilinden çıkıp eve döndükleri sırada, bir taksiye tutunmuş patenli 9 genci gördüğünü ve cep telefonuyla görüntülediğini söyledi. Meriç, görüntüyü çektikten sonra da gençleri uyarmaya çalıştığını anlattı.