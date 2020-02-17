Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

11 dakika önce

Patenli gençlerden tehlikeli yolculukAntalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir taksiye tutunmuş 9 patenli genç yoldan geçen diğer araçlardakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir taksiye tutunmuş 9 patenli genç yoldan geçen diğer araçlardakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafiğin yoğun olduğu anda çekilen görüntülerde, taksinin yanlarına ve arkasına tutunan 9 genç uzun süre tehlikeli bir yolculuk yaptı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu görüntüleyen Antalya Halkevleri Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı sahilinden çıkıp eve döndükleri sırada, bir taksiye tutunmuş patenli 9 genci gördüğünü ve cep telefonuyla görüntülediğini söyledi. Meriç, görüntüyü çektikten sonra da gençleri uyarmaya çalıştığını anlattı.

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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