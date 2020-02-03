Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda, 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı. 2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.