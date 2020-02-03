Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada

7 saat önce

DİYARBAKIR'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.

Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]

DİYARBAKIR'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda, 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı. 2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu  ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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