Patenli gençlerin müzik eşliğinde ölümle dansı - Son Dakika

Antalya'da bir kamyonetin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı. Kulaklık takarak müzik de dinleyen ve korna ve ikazları duymayan gençlerden biri, yaklaşık 3 kilometre yolu dans ederek kat etti.

Patenli gençler tehlike saçmaya devam ediyor. Kent merkezinin farklı noktalarında daha önce birçok kez yolculukları görüntülenen gençler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokuyor. Bunlardan birisi de Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde yaşandı. Yaşları 12 ila 15 arasında değişen 4 patenli genç, trafik ışıklarında bekleyen bir kamyonetin arkasına takılıp, yaklaşık 3 kilometre yolculuk yaptı. Kulaklık takılı olduğu gözlenen gençlerden birinin ise kamyonetin arkasında dans ederek paten sürdüğü ve akrobatik hareketler yaptığı görüldü. Kamyonet şoförünün aracını kenara çekmesiyle tutunmayı bırakan gençler, ardından yine trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde paten sürmeye devam etti. Gençlerin tehlikeli yolculukları araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA