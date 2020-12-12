Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Manisa'da 6 patenli genç 2 ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafikte seyretti

Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin o anları bir sürücü tarafından kaydedildi

MANİSA - Manisa'da 6 patenli gencin iki ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafik içinde seyretmesi tepkiye neden oldu. O anlar bir sürücü tarafından kaydedilirken patenli gençlerin rahat tavırları dikkat çekti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir Caddesinde Cuma günü çekilen görüntülerde arka arkaya seyreden iki ayrı motosikletin birinde 2, diğerinde 4 patenli hem motosiklete hem de birbirlerine tutunarak yoğun trafik içinde yolculuk etti. Gençler hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir araç içinden cep telefonuyla kaydedilirken gençlerin rahat tavırları ve birbirlerine tutunarak yoğun trafik içinde ölümüne yolculukları görenlere pes dedirtti.