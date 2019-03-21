Son Dakika Haberleri: Patenli Gençlerin Otobüs Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

Patenli Gençlerin Otobüs Arkasında Tehlikeli Yolculuğu

36 dakika önce

Haber Ozan URAL İstanbul DHAPendik Sahil yolunda patenli 3 genç, özel halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Patenli Gençlerin Otobüs Arkasında Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
Haber Ozan URAL İstanbul DHA

Pendik Sahil yolunda patenli 3 genç, özel halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi. Gençlerden birinin, o halde çeşitli hareketlerde bulunması dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Genç, İstanbul, Güncel
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