Patenli gençlerin tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

ANKARA'da seyir halindeki belediye halk otobüsünün arkasında zincir oluşturan patenli gençlerin tehlikeli oyunu, cep telefonu ile görüntülendi.

Çankaya'da yaklaşık 10 patenli genç, Kuğulu Park civarında kırmızı ışıkta duran belediye otobüsünün arkasından tutundu. Gençlerin bir kısmı da otobüsten tutunan arkadaşlarının beline sarılarak zincir oluşturdu. Otobüsün hareket etmesiyle birlikte patenli gençler de arkada kaymaya başladı. Hem kendilerini tehlikeye atan hem de trafikte diğer sürücüleri için tehlike oluşturan gençlerin oyunu cep telefonu ile görüntülendi. Aracın arkasında kayan gençlerden birisinin de o anları cep telefonu ile görüntülemesi dikkat çekti.