Son Dakika Haberleri: Patenli Gençlerin Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Kamerada

Patenli Gençlerin Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Kamerada

34 dakika önce

Patenli gençlerin tehlikeli tramvay yolculuğu kameradaİSTANBUL - Taksim'de patenli gençler tramvayın arkasına tutunarak, yolculuk yapmaya çalıştı.

Patenli gençlerin tehlikeli tramvay yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Taksim'de patenli gençler tramvayın arkasına tutunarak, yolculuk yapmaya çalıştı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesinde, bir grup patenli gencin seyir halindeki nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. İstiklal Caddesinin simgesi olan nostaljik tramvayda gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençler vatandaşların uyarılarına rağmen tehlikeli oyunlarına devam ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa
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