Son Dakika Haberleri: Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

53 dakika önce

SULTANGAZİ'de halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
SULTANGAZİ'de halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, Sultangazi'de kaydedildi. Akşam saatlerinde 4 patenli genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmaya başladı. Otobüsün arkasına takılmak bir yana tek ayak üstünde akrobasi hareketleri yapan gençler, yürekleri ağıza getirdi. Patenli gençler, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden yaklaşık 15 dakika boyunca bu tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:02 Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel
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