Son Dakika Haberleri: Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

17 dakika önce

FATİH'te İETT otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
FATİH'te   İETT otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeye aldırmadan akan trafiğe karışan patenli gençler, hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

 

Refik Saydam Caddesi Eminönü istikametinde  dün akşam saat 20.00 sularında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kişilik bir grup gencin, İETT otobüsüne tutunarak, diğer araçlara aldırış etmeden patenle kaydığı görülüyor. Unkapanı Atatürk Köprüsü'ne kadar bu şekilde devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılmalarıyla son buluyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:51 Kaynak: DHA

Eminönü, Atatürk köprüsü, Güncel
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