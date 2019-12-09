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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

6 saat önce

Isparta'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, System.String[]

Isparta'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta Gökçay kavşağında patenli 3 genç, seyir halindeki kamyona tutunarak bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin kamyonun kasasının sağ, birinin orta, diğerinin de sol tarafından tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli geçlerden biri kasayı bırakıp, arkadaşına tutunarak ilerlediği görüntülere yansıdı. Gençlerin yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra kamyonu bırakıp, yola devam ettikleri görüldü.


Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:31 Kaynak: DHA
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