Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Yeni mahalle Atatürk Caddesi boyunca hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkartan 2 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Otomobile yaklaşık 2 kilometre asılarak yolculuk yapan gençler bir anlık hata sonucu yaşamlarını riski ile karşı karşıya kalabilirdi. Hayatlarını riske atan gençler bir süre sonra tutundukları otomobilden ellerini çekerek gözden kayboldu.