PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, paten yapan 3 genç kamyona tutunarak ilerlerken, 1 genç tehlikeli yolculuğa devam ederek D-100 Karayolu'na giren araçla birlikte ilerlemeye devam etti.

Gebze'de, paten yapan 3 genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Gebze Tatlıkuyu mevkiinde yan yolda ilerleyen kamyon yol ayrımında D-100 Karayolu'na girerken, bu sırada 2 genç yol ayrımında araca tutunmayı bıraktı. 1 genç ise kamyonun D-100 Karayolu'na girmesine rağmen tehlikeli yolculuğu devam ettirdi. Bir sürücü gençlerin canlarını hiçe saydıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterdi.