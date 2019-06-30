Son Dakika Haberleri: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü

33 dakika önce

Karaman'da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü, System.String[]
Karaman'da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı. Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında elektrikli bisiklete binen iki kişinin arkasında birbirlerine tutunarak giden üç patenli genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir araç içerisinden cep telefonu ile çekilen patenli gençlerin görüntüleri hayrete düşürdü. Otomobil gençlerin yanından giderken, gençler hiç sağına soluna bakmadan yolculuklarına devam etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
Mersin, Karaman, Güncel
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