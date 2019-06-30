Son Dakika Haberleri: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü

53 dakika önce

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdüKARAMAN - Karaman'da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerinden tutunarak giden patenli üç genç tehlikeye davetiye çıkardı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
KARAMAN - Karaman'da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerinden tutunarak giden patenli üç genç tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında elektrikli bisiklete binen iki kişinin arkasında birbirlerine tutunarak giden üç patenli genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir araç içerisinden cep telefonu ile çekilen patenli gençlerin görüntüleri hayrete düşürdü. Otomobil gençlerin yanından giderken, gençler hiç sağına dolmuş bakmadan yolculuklarına devam etti.
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa
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