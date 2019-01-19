Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte adeta ölümle dans ettilerİSTANBUL - Pendik'te bir kamyonun arkasına takılarak sahil yolunda yolculuk yapan patenli gençler, hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar.
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Trafikte adeta ölümle dans ettiler
İSTANBUL - Pendik
'te bir kamyonun arkasına takılarak sahil yolunda yolculuk yapan patenli gençler, hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde gerçekleşen olay çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz akşam Pendik Batı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Pendik Sahil yolu Kartal
istikametinde patenlerle ilerleyen 5 genç, cadde üzerinde seyreden bir kamyonun kasasına tutunarak yolculuk etti. Daha sonra kamyon şoförü, kamyon kasasına takılan gençleri fark etti ve onları uyarmak için aracı durdurup yanlarına gitmeye karar verdi. Şoförün kendilerine doğru geldiğini gören gençler, kamyonu bırakarak ters yöne doğru yol aldı. Yaptıkları bu hareketle hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan gençler, çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. Görüntülerde gençler kamyonun arkasında diğer araçlara aldırış etmeden ilerliyor. Kamyon sürücüsü aracını durdurunca gençler hızla uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
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