Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Pendik'te bir kamyonun arkasına takılarak sahil yolunda yolculuk yapan patenli gençler, hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar.
Pendik
'te bir kamyonun arkasına takılarak sahil yolunda yolculuk yapan patenli gençler, hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde gerçekleşen olay çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz akşam Pendik Batı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Pendik Sahil yolu Kartal
istikametinde patenlerle ilerleyen 5 genç, cadde üzerinde seyreden bir kamyonun kasasına tutunarak yolculuk ettiler. Daha sonra kamyon şoförü, kamyon kasasına takılan gençleri fark etti ve onları uyarmak için aracı durdurup yanlarına gitmeye karar verdi. Şoförün kendilerine doğru geldiğini gören gençler, kamyonu bırakarak ters yöne doğru yol aldılar. Yaptıkları bu hareketle hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan gençler, çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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