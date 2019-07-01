Son Dakika Haberleri: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

1 saat önce

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]
ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Oran- Eymir Yolu'nda meydana geldi. Yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Eymir, Ankara, Çankaya, Güncel
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