Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Bursa Gemlik Sahil Yolu'nda otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan patenli gençler adeta ölüme davetiye çıkardı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada BURSA - Bursa Gemlik Sahil Yolu'nda otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan patenli gençler adeta ölüme davetiye çıkardı. Otobüs hareket ederken arkasından tutan gençler, yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Gemlik Sahil Yolu'nda otobüsün arkasına takılan gençler, bu şekilde uzun süre yolculuk etti. Adeta canlarını hiçe sayan gençlerin bu yolculuğu bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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