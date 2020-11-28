Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
28.11.2020 23:03
Son dakika haberler... İZMİR'in Buca ilçesinde, kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.
İZMİR'in Buca ilçesinde, kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.Buca Çevik Bir Meydanı'ndan, Hasanağa Bahçesi'ne doğru giden bir kamyonun arkasına tutunan patenli 2 genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
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