Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.Buca Çevik Bir Meydanı'ndan, Hasanağa Bahçesi'ne doğru giden bir kamyonun arkasına tutunan patenli 2 genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kaydetti.