Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, patenli 3 gencin kırmızı ışıkta araçların arkasına asılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi'nde patenli 3 genç, dönel kavşakta kırmızı ışıkta duran araçların arkasına asılarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Gençlerin canlarını hiçe saydığı yolculuk, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.