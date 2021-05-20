Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk eden 3 arkadaşın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 arkadaşın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, patenli 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilin arkasına tutunarak ilerledi. Olabileceklere aldırış etmeden ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu, arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülendiklerini fark ettikleri halde tehlikeli yolculuklarına devam eden gençleri umursamazlığı ise bu kadarına da olmaz artık dedirtti.