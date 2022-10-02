Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarında dün gece saatlerinde patenli 8 genç, bir otomobilin bagaj kısmına tutunarak trafikte ilerledi. Kask takmayan, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir kişinin cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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