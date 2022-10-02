Son dakika haber... PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

02.10.2022 13:26

Son dakika haber... DİYARBAKIR'da bir otomobile tutunarak ilerleyen 8 gencin yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da bir otomobile tutunarak ilerleyen 8 gencin yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarında dün gece saatlerinde patenli 8 genç, bir otomobilin bagaj kısmına tutunarak trafikte ilerledi. Kask takmayan, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir kişinin cep telefonu ile görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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