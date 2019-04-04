Patenli Gençlerin Trafikte Tehlikeli Yolculuğu
39 dakika önce
kamerasına yansıdı.
kamerasına yansıdı. DHA
muhabirinin, "Tehlikeli değil mi, araba çarpar diye korkmuyor musunuz?" sorusuna gençlerden biri gülerek, "Biraz tehlikeli ama eğlenceli, arabaların çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum" diye cevap verdi.
Bir süre karayolunda yolculuklarına devam eden gençler, ardından gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:16 Kaynak: DHA
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