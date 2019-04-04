Son Dakika Haberleri: Patenli Gençlerin Trafikte Tehlikeli Yolculuğu

Patenli Gençlerin Trafikte Tehlikeli Yolculuğu

39 dakika önce

kamerasına yansıdı.

Patenli Gençlerin Trafikte Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
kamerasına yansıdı. DHA muhabirinin, "Tehlikeli değil mi, araba çarpar diye korkmuyor musunuz?" sorusuna gençlerden biri gülerek, "Biraz tehlikeli ama eğlenceli, arabaların çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum" diye cevap verdi.

Bir süre karayolunda yolculuklarına devam eden gençler, ardından gözden kayboldu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

Bursa, DHA, Güncel
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