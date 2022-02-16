Üye Girişi
Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu - Son Dakika

Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu

16.02.2022 08:59
Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu

İstanbul Küçükçekmece'de patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı.

İstanbul Küçükçekmece'de patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerden biri otobüsün altına doğru kayarken, korku dolu anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde patenli iki genç yokuş yukarı giden otobüsün arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kameraya yansıdı. Gençlerden biri otobüsün hareket halinde olduğu anlarda kayarak altına doğru girmeye çalıştığı görüldü. Trafiğe ve tehlikeye aldırış etmeye gençler otobüsün arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti. Cennet Mahallesi'ne kadar ilerleyen gençler daha sonra duraktan ayrılan otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

YORUMLAR
500

Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:08 Tekirdağ'da feci kaza: Kamyona arkadan çarptı, 65 metre sürüklendi
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
08:40 Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!
08:32 Yeraltı dünyasında hesaplaşma dönemi! Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı vuruldu
08:28 Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni sistemin detayları
08:25 Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı
08:22 Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:19:21. #1.11#
SON DAKİKA: Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement