Patenli hırsız kamerada

Patenle geldiği işyerinden böyle hırsızlık yaptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren çay ocağında meydana gelen olayda, işyerinden para çalan patenli şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay 13.30 sıralarında Cuma mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan bir pasajda faaliyet gösteren çay ocağında meydana geldi. Çay dağıtımı için işyerinden uzaklaşan görevliyi gözlemleyen patenli şüpheli, çay ocağına girip çekmecelerde paraları aradı. Bozuk ve kağıt paraları bulan şüpheli, alıp kaçarak kayıplara karıştı.

İşyerine gelen işyeri sahibi Neşe Ö., yaklaşık 300 TL'nin çekmecede olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen işyeri sahibi, hırsızlık olayını tespit etti. İşyeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.