Son Dakika Haberleri: Patenli kız çocuğunun ayağına korkuluk demirinin vidasına saplandı
Son Dakika Güncel Haber

Patenli kız çocuğunun ayağına korkuluk demirinin vidasına saplandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı.

Patenli kız çocuğunun ayağına korkuluk demirinin vidasına saplandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı.
Darıca'da dün akşam saatlerinde anne ve babasıyla Dudayev Parkı sahiline inen kız çocuğu, dönüşte merdivenden çıkmak istedi. Daha önce yerinden çıkan korkuluk demirlerine tutunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, dengesini kaybedip yere düştü. Ayağına korkuluk demirlerinin saplama vidası saplandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, acı içinde kıvranan kız çocuğunu ambulansla  Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Darıca, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına karışan DEAŞ'lı yakalandı Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patenli kız çocuğunun ayağına korkuluk demirinin vidasına saplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]