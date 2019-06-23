Patenli kız çocuğunun ayağına korkuluk demirinin vidasına saplandı
7 dakika önce
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı.
Darıca'da dün akşam saatlerinde anne ve babasıyla Dudayev Parkı sahiline inen kız çocuğu, dönüşte merdivenden çıkmak istedi. Daha önce yerinden çıkan korkuluk demirlerine tutunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, dengesini kaybedip yere düştü. Ayağına korkuluk demirlerinin saplama vidası saplandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, acı içinde kıvranan kız çocuğunu ambulansla Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
- Kocaeli
İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına karışan DEAŞ'lı yakalandı
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı
İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü