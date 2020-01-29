Patenli magandalar trafiği alt üst etti - Son Dakika
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Patenli magandalar trafiği alt üst etti

7 saat önce

ANTALYA'nın en işlek caddesinde, otobüslerin arkasına takılarak paten kayan gençler, trafiği alt üst etti.

Patenli magandalar trafiği alt üst etti, System.String[]

ANTALYA'nın en işlek caddesinde, otobüslerin arkasına takılarak paten kayan gençler, trafiği alt üst etti. Sürücüleri taciz ettikleri kaydedilen gençlerden biri ise eski futbol antrenörü Ali Korkmaz tarafından cep telefonu ile görüntülendiğini anlayınca aracına yumruk atarak kaçtı.

Olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin en işlek caddelerinden biri olan yolda, bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.

Bu sırada, eski futbol antrenörü ve aynı zamanda iş insanı olan Ali Korkmaz, aracından cep telefonu kamerası ile gençleri görüntülemeye başladı. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri üzerindeki kapüşonu başına geçirerek, önce sürücüye baktı, ardından cama sert bir yumruk attı. Genç, daha sonra araçların arasına girerek uzaklaştı.

Ali Korkmaz, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, "Öncesinde, gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Ben de yaşananları görüntülemek isterken başıma bu geldi. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.


Ali Korkmaz, Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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