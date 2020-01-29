Patenli magandalar trafiği alt üst etti - Son Dakika
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Patenli magandalar trafiği alt üst etti

6 saat önce

Patenli magandalar trafiği alt üst etti (2)'HALA ANLAM VEREMEDİM'Antalya'da cadde üzerinde görüntülediği patenli gençlerden biri tarafından aracı yumruklanan iş insanı Ali Korkmaz, o anları anlattı.

Patenli magandalar trafiği alt üst etti (2)

'HALA ANLAM VEREMEDİM'

Antalya'da cadde üzerinde görüntülediği patenli gençlerden biri tarafından aracı yumruklanan iş insanı Ali Korkmaz, o anları anlattı. Ali Korkmaz, "Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçerken, otobüsün arkasına tutunan gençleri gördüm. Biri yuvarlandı, düştü. Bu arada kameramla çekmeye başladım. Biri fark etti. Kapüşonunu kapattı. Bir şeyler söyledikten sonra aracın camına yumruk attı. İnanın hala anlam veremedim. Trafiği birbirine kattılar. Eziliyorlardı. Şikayetçi olacağım" dedi.

Patenli magandalar trafiği alt üst etti

Ali Korkmaz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:19 Kaynak: DHA
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