Patenli temizlik işçisi ilçede ilgi odağı oldu - Son Dakika

Patenli temizlik işçisi ilçede ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Zeytinburnu'ndaki patenli temizlik işçisi Alper Gürsoy, ilçede ilgi odağı oldu. Patenle temizlik görevini daha hızlı yerine getirdiğini belirten Gürsoy, insanların patenle çalıştığını gördüklerinde kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini ifade etti.

Zeytinburnu'nda 3 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 27 yaşındaki Alper Gürsoy, hem paten kullanmayı sevdiği, hem de trafikte daha hızlı hareket edebildiği için işini yaparken paten kullanmaya başladı. Kısa süredir patenle temizlik görevini yerine getiren Gürsoy, insanların çoğunun olumlu tepki verdiğini hatta yanına gelip fotoğraf çektirmek istediğini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve ilçede kısa sürede ilgi odağı haline gelen Gürsoy, herkese spor yapmayı tavsiye etti. Kazasız Kul Olmaz ekibi de patenli temizlik görevlisinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

"3-4 aydır patenle işimi yapıyorum"

Paten sürmekten keyif aldığını söyleyen temizlik işçisi Alper Gürsoy, "Yaklaşık üç yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Paten sürmeyi öğrenmem biraz zaman aldı. 1 yıldır paten sürüyorum, 3-4 aydır da patenle işimi yapıyorum. Öncelikli olarak trafikte patenle rahat ediyorum. Çalıştığım bölge ile evimin arası biraz mesafeli işe gidip gelirken trafikte beklemiyorum. Çalışırken rahat ediyorum. Spor yapmayı ve hareket etmeyi çok seviyorum. Daha önce çok bisiklet ve kaykay sürdüm. Birçok spor dalı ile uğraştım ama en güzeli bence paten. Normalde de, işimde de kullanmayı seviyorum. İnsanların tepkileri genelde iyi oluyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor. Tabi çalışıyorum çok fazla bekleyemiyorum. Tebessüm ediyorlar, bazen de kocaman adamsın, sakalların var patenle ne işin var, diyorlar. Onlar bana çok doğru bir bakış açısı olarak gelmiyor. Amirlerim, müdürlerim ve iş arkadaşlarım destekliyorlar. Spor yapın, kendinize dikkat edin, korumalıklarınızı takın" dedi.