Patenli ve kaykaylı gençler şoförler ve polisleri canından bezdirdi

Halk otobüslerinin arkasına asılıp yolculuk yapan patenli ve kaykaylı gençler kameralara yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de otobüslerin arkasına asılan patenli ve kaykaylı gençler otobüs şoförlerini canından bezdirdi. Çoğu zaman otobüsleri durdurarak seferlerin aksamına neden olan gençler trafikte zaman zaman ciddi tehlikeler oluşturuyor.

Denizli'de halk otobüslerinin arkasına asılarak yolculuk yapan patenci ve kaykaylı gençler adeta ölüm ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor. Gençler yüzünden sefer sırasında halk otobüsü şoförleri çoğu zaman araçları durdurarak genleri uzaklaştırmaya çalışırken bundan dolayı da seferlerden aksamalar meydana geliyor. Otobüs şoförleri ile birlikte polisin yoğun bir şekilde mücadele ettiği gençler buldukları her fırsatta yine de ölüm yolculuğundan vazgeçmeyerek otobüslerin arkasına asılarak kilometrelerce hıza aldırış etmeden yolculuk yapıyorlar. Gençlere fark edildikleri anda şoför ve polis ekipleri müdahale etse de bir süre sonra gençler bu defa başka otobüslerin arkasına asılarak yolculuk yapıyorlar.

"Ailelerinizi üzmeyin, geleceğinizi karartmayın"

Yaşanan tehlikeli yolculukla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan, konunun kendilerini uzun süredir meşgul ettiğini kaydederek, "Daha önce de defalarca emniyet teşkilatımıza yazılı ve sözlü bilgi verdik, ayrıca avukatımız aracılığıyla da savcılığa bilgi verdik. Ben buradan gençlere seslenmek istiyorum. 'Sevgili gençler, ailelerinizi üzmeyin, geleceğinizi karartmayın çünkü bu aracın arkasına tutunarak gitmeniz, arkadan birinin kontrolsüz gelip çarpması halinde size büyük zarar verir. Bu nedenle diyorum ki, lütfen kendinizi düşünüyorsanız hiç kimseyi değil, araçların arkasına tutunmayın. Sizin için yapılmış alanlar var, boş alanlar var. Patenlerinizi lütfen burada kullanın. Şimdiden, gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ediyorum, İnşallah bir kaza yaşamayız.' Ayrıca şunu da söyleyebilirim, Biz her gün, sabah göreve çıkmadan şoför arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Sorumluluk bizde olmasa bile, arkada çünkü şoförümüz göremez ama işin insani boyutu var ve şefaatle uyarıyoruz, diyoruz ki gördüğünüzde dikkatli olun, mümkünse durakta uyarın, çok tehlikeli bir pozisyondaysa yavaşça kenara çekilin, uyarın. Ama biz daha fazla bir şey yapamayız çünkü bizim yaptırım gücümüz yok bu konuda. Tek beklentimiz gençlerin anlayışlı olup bu hareketten vazgeçmesi" diye konuştu.

Patenli ve kaykaylı gençlerin tehlikeli yolculukları amatör kameralar ile birlikte otobüslerin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.