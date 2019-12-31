Patent başvuru ücretleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Patent başvuru ücretleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Patent başvuru ücretleri belirlendi

6 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2020 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

Patent başvuru ücretleri belirlendi, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2020 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 9,49 lira, marka tescil ücreti 280 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 1,02 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 46,86 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
Bir yıla iki aşk sığdıran ünlü model Adriana Lima'dan, 2019'dan 2020'ye ilginç mesaj Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patent başvuru ücretleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]