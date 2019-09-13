Patent başvurularında Anadolu atak yaptı
2 saat önce
Fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında önemli bir yer tutan patent başvuruları, Anadolu kentleri tarafından önemi artan bir unsur olarak etkisini hissettirmeye başladı.
Fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında önemli bir yer tutan patent başvuruları, Anadolu kentleri tarafından önemi artan bir unsur olarak etkisini hissettirmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:35
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