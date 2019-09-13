Son Dakika Haberleri: Patent başvurularında Anadolu atak yaptı
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Patent başvurularında Anadolu atak yaptı

2 saat önce

Fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında önemli bir yer tutan patent başvuruları, Anadolu kentleri tarafından önemi artan bir unsur olarak etkisini hissettirmeye başladı.

Patent başvurularında Anadolu atak yaptı, System.String[]

Fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında önemli bir yer tutan patent başvuruları, Anadolu kentleri tarafından önemi artan bir unsur olarak etkisini hissettirmeye başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:35 
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