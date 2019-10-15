Patent sahibi akademisyenler ödüllerini Rektör Çomaklı'dan aldı

4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında hazırladıkları patentlerle altın madalya alan akademisyenler, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Ziyarette, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın, Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu, Prof. Dr. Ekrem Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Yüksel ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çiftçi yer alırken, Rektör Çomaklı madalya sahibi öğretim üyelerine ödüllerini takdim etti.



Atatürk Üniversitesinin desteğiyle akademisyenler tarafından üretilerek patenti alınan ürünler, Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Isıf'19'da sergilendi. Buluş sahibi akademisyenler, sanayicilere buluşlarını anlatarak patentlerin ticarileşmesi adına ilk adımı gerçekleştirdiler.



4. Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Törenine 10 patent ile katılım sağlayan Atatürk Üniversitesi, 6 patent ürünü ile En İyi Buluşlar Kategorisinde ödül almaya hak kazandı.



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden biri olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından verilen En İyi Akademisyen Ödülünü alırken yine Biyouyumlu Mikroelektrot patent buluşuyla altın madalya almaya da hak kazandı.



Patent başvuruları arasında en iyi buluşlar ödülü kategorisinde değerlendirilen 5 buluş, altın madalya aldı. Madalya kazanan buluşlar: "Nöron Hücrelerinde Çeşitli Sebepler Sonucu Görülen Nörotoksisiteyi Ortadan Kaldırıcı Bir Molekül ve Bahsedilen Molekülün Üretim Metodu, İdrar Alma Aparatı, Ameliyat Sonrası Beyinde Oluşan Boşluğa Konumlandırılan Basınç Ayarlı Balon Aparatı, Bakteri Kültürü Kullanımı ile Yosun Giderme Yöntemi, Krom Karbür İçeren Takviyeler ile Katkılanan Metal Matrisli Kompozit Malzeme Üretim Yöntemi" olarak sıralandı.



"Kazanılan Madalyalar Üniversitemiz İçin Gurur Kaynağı Oldu"



Yeni YÖK Vizyonu hareketiyle Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, bu kapsamda 2017 yılında 11, 2018 yılında da 25 adet ulusal patent başvurusu gerçekleştirildiğinden bahsederek, 2019 yılında ise şu ana kadar 29 adet patent başvurusu için destekleme kararı alındığını söyledi.



Kazanılan madalyaların Atatürk Üniversitesi için birer gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, "Fikri olan, bir şeyler kazandırmak için çabalayan ve topluma hizmet için çalışan herkese kapılarımız ardına kadar açık. Bu tür projeleri üniversite olarak her zaman desteklemeye hazırız. Kazandıkları ödüllerle örnek teşkil eden akademisyenlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM